Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
"При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", — говорится в сообщении.
К признакам аллергии относятся насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.
Аллергия, как отметили в Роспотребнадзоре, не является фактором повышенного риска инфицирования и тяжелого течения коронавируса. Исключение составляет тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Роспотребнадзор рекомендует аллергикам оставаться дома, так как в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Также ведомство советует аллергикам установить в жилом помещении систему очистки воздуха и ежедневно проводить дома влажную уборку.
По последним данным ВОЗ, в мире более 3,1 миллиона случаев заражений коронавирусом, свыше 224 тысяч человек скончались.
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