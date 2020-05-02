Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

"При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", — говорится в сообщении.