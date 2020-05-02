Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 455 человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Число подтверждённых случаев коронавируса в Приморье достигло 455, за сутки выявлены 25 больных, сообщает правительство региона.
"455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии. За последние сутки выявлено 25 случаев заражения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе чаще всего болеют женщины.
В общей сложности вылечился 61 человек, четверо умерли.
В Приморье режим самоизоляции продлён до 11 мая, с 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.