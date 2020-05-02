Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 455 человек

"455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии. За последние сутки выявлено 25 случаев заражения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе чаще всего болеют женщины.

В общей сложности вылечился 61 человек, четверо умерли.

В Приморье режим самоизоляции продлён до 11 мая, с 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.