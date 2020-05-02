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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T03:13
https://ria.ru/20200502/1570880222.html
В Милане разрабатывают проект города для жизни в условиях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840617_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_075fe462d10a07bf43bbf3a479bca46d.jpg
РИА Новости

В Милане разрабатывают проект города для жизни в условиях коронавируса

03:13 02.05.2020
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© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки на одной из улиц Милана
Курьер службы доставки на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в фотобанк
РИМ, 2 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Власти северной столицы Италии Милана пригласили всех горожан принять участие в разработке стратегии городской политики для периода "сосуществования с коронавирусом", который начнется с 4 мая со снятия части карантинных мер.
На сайте мэрии стала доступна ссылка, по которой каждый сможет направить свои идеи для так называемой стратегии "Милан 2020". В целом план нацелен на реорганизацию пространства города и времени его пересечения. Это включает изменение использования некоторых дорог и общественных мест, а также увеличение использования велосипедов и самокатов: так, например, скорость дорожного движения в некоторых местах будет сокращена на 30 километров в час с тем, чтобы бары и рестораны смогли в безопасности расположить свои столики на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.
"Одним из центральных пунктов документа "Милан 2020" является измерение каждого из кварталов, где до самого необходимого должно быть возможно добраться пешком за 15 минут от дома" - рассказал РИА Новости асессор по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран (Pierfrancesco Maran).
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"Это означает, что центральная площадь района, общественные места могут послужить для создания социальных пространств, точек для музыкальных или театральных представлений, помочь для обеспечения достаточной площади барам, ресторанам и магазинам", - подчеркнул представитель городского правительства.
Прием обращений граждан миланская мэрия будет вести весь май.
Ситуация вокруг пандемии коронавируса показал очевидность экологической опасности для крупных городов, заявили РИА Новости в мэрии Рима.
"Этот кризис заставил нас осознать, что экологическая опасность не является частью какого-то неопределенного будущего", - заявила сотрудница аппарата городского асессора по урбанистике и инфраструктуры Луки Монтуори (Luca Montuori).
Она подчеркнула, что Рим принимает активное участие в работе платформы С40, которая объединяет более 450 городов мира в сфере охраны окружающей среды и изменения климата.
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"Нельзя позволить, чтобы восстановление отбросило назад предпринятые усилия и будущие обязательства. Например, мы не должны допустить, чтобы снижение цен на ископаемое топливо направило восстановление на путь потребления энергии, неустойчивой с экологической точки зрения. Иначе мы обманем себя непосредственными выгодами и скроем нынешние риски неконтролируемого развития", - подчеркнула специалист.
По ее словам, крупные города, которым будет принадлежать ведущая роль в восстановления мира от пандемии, должны продвигать политику, направленную на использование в первую очередь альтернативных средств личного передвижения: это каршеринг, аренда велосипедов и всех видов так называемой "мягкой мобильности".
"Сокращение дорожного движения, например, за счет стимулирования работы на дому дает эффекты, сравнимые с эффектом строительства целых линий метро", - подчеркнула представитель мэрии Рима.
Говоря о политике итальянской столицы, она остановилась на развитии велосипедных дорожек и ряде инфраструктурных проектов, которые удалось завершить благодаря отсутствию загруженности улиц. Так, в частности, в центре Рима активно ведется строительство третьей линии метро, которая соединит восток города с центром и дойдет до Колизея и центральной площади Венеции, а также ремонт дорожного полотна, включая восстановление каменных мостовых, и обновление разметки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МиланИталияВ мире
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