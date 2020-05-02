В Милане разрабатывают проект города для жизни в условиях коронавируса

На сайте мэрии стала доступна ссылка, по которой каждый сможет направить свои идеи для так называемой стратегии "Милан 2020". В целом план нацелен на реорганизацию пространства города и времени его пересечения. Это включает изменение использования некоторых дорог и общественных мест, а также увеличение использования велосипедов и самокатов: так, например, скорость дорожного движения в некоторых местах будет сокращена на 30 километров в час с тем, чтобы бары и рестораны смогли в безопасности расположить свои столики на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.