В Милане разрабатывают проект города для жизни в условиях коронавируса

РИМ, 2 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Власти северной столицы Италии Милана пригласили всех горожан принять участие в разработке стратегии городской политики для периода "сосуществования с коронавирусом", который начнется с 4 мая со снятия части карантинных мер.
На сайте мэрии стала доступна ссылка, по которой каждый сможет направить свои идеи для так называемой стратегии "Милан 2020". В целом план нацелен на реорганизацию пространства города и времени его пересечения. Это включает изменение использования некоторых дорог и общественных мест, а также увеличение использования велосипедов и самокатов: так, например, скорость дорожного движения в некоторых местах будет сокращена на 30 километров в час с тем, чтобы бары и рестораны смогли в безопасности расположить свои столики на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.
"Одним из центральных пунктов документа "Милан 2020" является измерение каждого из кварталов, где до самого необходимого должно быть возможно добраться пешком за 15 минут от дома" - рассказал РИА Новости асессор по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран (Pierfrancesco Maran).
"Это означает, что центральная площадь района, общественные места могут послужить для создания социальных пространств, точек для музыкальных или театральных представлений, помочь для обеспечения достаточной площади барам, ресторанам и магазинам", - подчеркнул представитель городского правительства.
Прием обращений граждан миланская мэрия будет вести весь май.
Ситуация вокруг пандемии коронавируса показал очевидность экологической опасности для крупных городов, заявили РИА Новости в мэрии Рима.
"Этот кризис заставил нас осознать, что экологическая опасность не является частью какого-то неопределенного будущего", - заявила сотрудница аппарата городского асессора по урбанистике и инфраструктуры Луки Монтуори (Luca Montuori).
Она подчеркнула, что Рим принимает активное участие в работе платформы С40, которая объединяет более 450 городов мира в сфере охраны окружающей среды и изменения климата.
"Нельзя позволить, чтобы восстановление отбросило назад предпринятые усилия и будущие обязательства. Например, мы не должны допустить, чтобы снижение цен на ископаемое топливо направило восстановление на путь потребления энергии, неустойчивой с экологической точки зрения. Иначе мы обманем себя непосредственными выгодами и скроем нынешние риски неконтролируемого развития", - подчеркнула специалист.
По ее словам, крупные города, которым будет принадлежать ведущая роль в восстановления мира от пандемии, должны продвигать политику, направленную на использование в первую очередь альтернативных средств личного передвижения: это каршеринг, аренда велосипедов и всех видов так называемой "мягкой мобильности".
"Сокращение дорожного движения, например, за счет стимулирования работы на дому дает эффекты, сравнимые с эффектом строительства целых линий метро", - подчеркнула представитель мэрии Рима.
Говоря о политике итальянской столицы, она остановилась на развитии велосипедных дорожек и ряде инфраструктурных проектов, которые удалось завершить благодаря отсутствию загруженности улиц. Так, в частности, в центре Рима активно ведется строительство третьей линии метро, которая соединит восток города с центром и дойдет до Колизея и центральной площади Венеции, а также ремонт дорожного полотна, включая восстановление каменных мостовых, и обновление разметки.
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