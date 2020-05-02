Россия в 1,5 раза увеличит число пусков пилотируемых "Союзов" к МКС

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия планирует в 2021-2023 годах запускать к Россия планирует в 2021-2023 годах запускать к Международной космической станции по три пилотируемых корабля "Союз" в год, на один больше, чем в 2020 году, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

С 2001 по 2008 годы к МКС проводилось по два запуска "Союзов" ежегодно, с 2009 по 2019 годы - по четыре. В 2020 году планируются два пилотируемых старта, один из которых уже выполнен 9 апреля.

Из материалов следует, что в 2021 году их старты намечаются в апреле, сентябре и декабре (корабли "Союз МС-18", -19 и -20), в 2022 году - в марте, сентябре и октябре ("Союз МС-21 ", -22 и -23), в 2023 году - в марте, июне и сентябре ("Союз МС-24", -25 и -26).

Из других материалов, оказавшихся ранее в распоряжении РИА Новости, следовало, что два космических туриста, которые полетят к МКС по контракту с американской компанией Space Adventures на корабле "Союз МС-20" в декабре 2021 года, смогут впервые встретить на орбите Новый год.

В феврале 2019 года " Роскосмос " и Space Adventures подписали соответствующий контракт. Сообщалось, что предприятия "Роскосмоса" уже приступили к созданию корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Из других материалов РИА Новости стало известно, что с октября 2022 года по апрель 2023 года к МКС ожидается полугодовой коммерческий полет корабля "Союз МС-23" с российским командиром и двумя членами экипажа.

В материалах не уточнялось, кто именно составит компанию российскому космонавту. Однако ранее сообщалось о переговорах "Роскосмоса" с ОАЭ о полугодовом полете арабского космонавта на МКС. В 2019 году на станцию на "Союзе" ненадолго слетал первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури