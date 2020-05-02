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2020-05-02T03:21
https://ria.ru/20200502/1570880184.html
Россия в 1,5 раза увеличит число пусков пилотируемых "Союзов" к МКС
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РИА Новости

Россия в 1,5 раза увеличит число пусков пилотируемых "Союзов" к МКС

03:07 02.05.2020 (обновлено: 03:21 02.05.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия планирует в 2021-2023 годах запускать к Международной космической станции по три пилотируемых корабля "Союз" в год, на один больше, чем в 2020 году, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
С 2001 по 2008 годы к МКС проводилось по два запуска "Союзов" ежегодно, с 2009 по 2019 годы - по четыре. В 2020 году планируются два пилотируемых старта, один из которых уже выполнен 9 апреля.
Из материалов следует, что в 2021 году их старты намечаются в апреле, сентябре и декабре (корабли "Союз МС-18", -19 и -20), в 2022 году - в марте, сентябре и октябре ("Союз МС-21", -22 и -23), в 2023 году - в марте, июне и сентябре ("Союз МС-24", -25 и -26).
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Из других материалов, оказавшихся ранее в распоряжении РИА Новости, следовало, что два космических туриста, которые полетят к МКС по контракту с американской компанией Space Adventures на корабле "Союз МС-20" в декабре 2021 года, смогут впервые встретить на орбите Новый год.
В феврале 2019 года "Роскосмос" и Space Adventures подписали соответствующий контракт. Сообщалось, что предприятия "Роскосмоса" уже приступили к созданию корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Из других материалов РИА Новости стало известно, что с октября 2022 года по апрель 2023 года к МКС ожидается полугодовой коммерческий полет корабля "Союз МС-23" с российским командиром и двумя членами экипажа.
В материалах не уточнялось, кто именно составит компанию российскому космонавту. Однако ранее сообщалось о переговорах "Роскосмоса" с ОАЭ о полугодовом полете арабского космонавта на МКС. В 2019 году на станцию на "Союзе" ненадолго слетал первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони.
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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