В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы

"Португеса. Сейчас известно о 17 погибших в результате попытки побега заключенных из Сепельи (название тюрьмы - ред.) в Гуанаре в эту пятницу. Также было 9 раненых. Согласно предварительной информации Национальной гвардии, директор учреждения был ранен холодным оружием", - сообщил журналист Хавьер Майорка в Twitter.