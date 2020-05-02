Врач объяснила, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала в интервью телеканалу " Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала в интервью телеканалу " МИР 24 ", почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины, и чаще оказываются в реанимации.

Ранее китайские ученые выяснили, что у мужчин смертность от COVID-19 в 2,4 раза выше, чем у женщин, и само заболевание протекает у них в более тяжелой форме.

Минурова напомнила, что COVID-19 вызывает легочную гипоксию – низкое количество кислорода в крови, от чего сильно страдают все органы и ткани организма. "Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины", - пояснила врач.

По ее словам, шанс выжить при тяжелых состояниях, которые сопровождаются гипоксией, у женщин гораздо выше, чем у мужчин. "Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины. Это факт, доказанный медициной, который известен. Это наша физиология – мужская и женская", - отметила Минурова.

Кроме физиологии, фактором более высокого риска для мужчин является образ жизни, добавила врач. "Мужчины меньше следят за своим здоровьем, меньше внимания обращают на хронические состояния, которые могут усугубить течение любого заболевания… Как правило, женщины чуть лучше заботятся о себе, а мужчины к своему здоровью относятся несколько прохладно", - заключила она.

Италия, Франция, Германия и Великобритания. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания

Китай и Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран Турцию — более 124 тысяч (большинство из них в Москве ). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.