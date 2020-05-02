Северокорейские СМИ опубликовали первые за 20 дней фото Ким Чен Ына

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, фотографии опубликовало официальное СМИ правящей партии Кореи "Нодон синмун".
Снимки сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая.
Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым. На фото он улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают замечания главы государства в блокноты.
На нескольких снимках виден баннер "Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений" с датой мероприятия — 1 мая 2020 года. Год по западному календарю, без дублирования по летоисчислению Чучхе (1.05.109). В Северной Корее во многих случаях обозначают год параллельно по западному и местному календарям.
© Фото : Газета "Нодон симун"Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
© Фото : Газета "Нодон симун"
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
Ким Чен Ын запечатлен в президиуме на церемонии открытия, а также разрезающим символическую красную ленточку. Еще на нескольких снимках он осматривает новый завод.
На нескольких фотографиях рядом с ним видна его сестра Ким Ё Чжон.
Северокорейский лидер не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что он проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью и даже смерти.
В то же время власти Южной Кореи со ссылкой на Сеул отмечали, что глава Северной Кореи жив и здоров. Глава депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ) со ссылкой на представителя посольства Северной Кореи в России также заявлял, что Ким Чен Ын работает.
© Фото : Газета "Нодон симун"Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
© Фото : Газета "Нодон симун"
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая