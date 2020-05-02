Француженка в возрасте 106 лет вылечилась от коронавируса

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Француженка в возрасте 106 лет смогла вылечиться от Француженка в возрасте 106 лет смогла вылечиться от коронавируса , пишет газета Parisien

Как сообщает издание, Элен Лефевр, которая живет в доме престарелых в департаменте Ивелин столичного региона, сдала положительный тест на коронавирус 15 апреля. У нее отмечалась слабость и высокая температура. Женщина находилась на изоляции в своей комнате, и госпитализация ей не потребовалась.

Сейчас Лефевр здорова, ее состояние не вызывает беспокойства.

У женщины не осталось родственников. В доме престарелых, где она живет, 200 постояльцев и 160 сотрудников.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса во Франции превысило отметку в 130 тысяч, скончались почти 24,6 тысячи человек.