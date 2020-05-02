Посольство установило контакт с четырьмя российскими школьниками в США

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Посольство РФ установило контакт еще с четырьмя российскими школьниками в США, родители которых хотели бы вернуть их домой, сообщил в пятницу посол Анатолий Антонов.
"Не прекращается работа по установлению местонахождения российских школьников, прибывших в США по линии американских образовательных программ. За последние дни установлены контакты с еще четырьмя из них, чьи родители хотели бы вернуть своих детей домой", - цитирует Антонова посольство в Facebook.
По его словам, по логистическим причинам детей планируют вывозить через Нью-Йорк, когда оттуда будет организован следующий рейс.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.