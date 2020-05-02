Сестра Ким Чен Ына сопровождала его во время появления на публике

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Северокорейского лидера Ким Чен Ына во время его первого за три недели появления на публике сопровождала сестра Ким Ё Чжон, но формального главы государства Чхве Рён Хэ с ними не было, приводит южнокорейское агентство Рёнхап сообщение официального северного агентства ЦТАК.
Ким Чен Ын 1 мая посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо близ Пхеньяна. Это его первое появление на публике после окруженного слухами 20-дневного отсутствия.
Согласно сообщению ЦТАК, лидера сопровождали его сестра Ким Ё Чжон, премьер Ким Джэ Рён и несколько других высокопоставленных чиновников. Формального главы государства Чхве Рён Хэ среди них не было.
Профессор южнокорейского университета Кунмин Андрей Ланьков ранее говорил РИА Новости, что наиболее вероятные кандидаты на власть в КНДР в случае смерти Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон и Чхве Рён Хэ.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.