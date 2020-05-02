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2020-05-02T02:15
https://ria.ru/20200502/1570879671.html
Эксперт рассказал, как можно "удалиться" из интернета
https://cdn23.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4a9a6b1a3e51615e1a459c008402eb38.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как можно "удалиться" из интернета

02:15 02.05.2020
28575
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Чтобы убрать свой профиль из публичной плоскости достаточно написать в техподдержки всех сервисов, но полностью технически удалить данные о себе невозможно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Сегодня в России действуют законы "Об информации" и "О персональных данных" и согласно им, гражданин имеет право обратиться в компанию, которая осуществляет обработку данных, с просьбой ее прекратить", — пояснил он. 
Официально нужно отправить письмо от гражданина в адрес компании, но технически это можно сделать, связавшись с техподдержкой, добавил эксперт.
"Есть несколько "но". Во-первых, компания должна прекратить обработку данных не сразу, а по истечении определенного периода, в течение которого доступ к информации могут получить правоохранительные органы. Во-вторых, компании часто затягивают этот процесс технически, из-за чего данные могут быть не удалены из базы, а просто полностью скрыты из публичного пространства", — объяснил Щельцин.
Социальная сеть Twitter
28 ноября 2019, 12:38
Социальная сеть Twitter отложила удаление неактивных аккаунтов
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АНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинТехнологии
Популярные комментарии
Пользуешься смартфоном- о тебе знают ВСЁ: Твой фейс, голос, круг знакомых, предпочтения, ареал передвижений, стиль письма, отпечаток пальца, сам еще своих фоток накидал, да всю родню- друзей указал и т.д.. Вы даже не представляете сколько знает о владельце его смартфон.. Наивно полагать, что можно скрыться, назвавшись чужим именем.
2 мая, 07:15
Имею Мнение
3100020
А сейчас Вы где?😉
2 мая, 08:42
Имею Мнение
290003
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