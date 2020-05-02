Эксперт рассказал, как можно "удалиться" из интернета

"Сегодня в России действуют законы "Об информации" и "О персональных данных" и согласно им, гражданин имеет право обратиться в компанию, которая осуществляет обработку данных, с просьбой ее прекратить", — пояснил он.

Официально нужно отправить письмо от гражданина в адрес компании, но технически это можно сделать, связавшись с техподдержкой, добавил эксперт.

"Есть несколько "но". Во-первых, компания должна прекратить обработку данных не сразу, а по истечении определенного периода, в течение которого доступ к информации могут получить правоохранительные органы. Во-вторых, компании часто затягивают этот процесс технически, из-за чего данные могут быть не удалены из базы, а просто полностью скрыты из публичного пространства", — объяснил Щельцин.