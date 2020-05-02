Эколог предупредил об опасности медицинских масок больных коронавирусом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Медицинские маски могут нанести вред здоровью человека совершенно неожиданным образом. О тех, кто находится под угрозой, рассказал радио Sputnik исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
Сама по себе медицинская маска, если носить ее правильно, менять каждые три часа, не может навредить пользователю. А вот после употребления она может представлять угрозу. Выкинутая в обычный мусорный пакет отработанная маска становится рассадником инфекции, предупреждает Андрей Нагибин.
"Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит за семь дней, а на улице это происходит за 24 часа", — отметил в беседе с радио Sputnik эколог.
Проблема утилизации средств защиты относительно новая. Во время пандемии коронавируса огромное количество использованных масок и перчаток стало попадать на сортировку мусора, где от них могут заразиться рабочие. Андрей Нагибин в интервью радио Sputnik предложил свой вариант решения проблемы.
"Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой "вторички". Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело. Для медотходов класса Б необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать", — уверен исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль".
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