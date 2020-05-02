Эколог предупредил об опасности медицинских масок больных коронавирусом

Женщина в медицинской маске около дома с авторским граффити художника Евгения Аморфиса с надписью "Спасибо врачам" улице 1 мая в Краснодаре

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Медицинские маски могут нанести вред здоровью человека совершенно неожиданным образом. О тех, кто находится под угрозой, рассказал Медицинские маски могут нанести вред здоровью человека совершенно неожиданным образом. О тех, кто находится под угрозой, рассказал радио Sputnik исполнительный директор общественной организации " Зеленый патруль " Андрей Нагибин.

Сама по себе медицинская маска, если носить ее правильно, менять каждые три часа, не может навредить пользователю. А вот после употребления она может представлять угрозу. Выкинутая в обычный мусорный пакет отработанная маска становится рассадником инфекции, предупреждает Андрей Нагибин.

"Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит за семь дней, а на улице это происходит за 24 часа", — отметил в беседе с радио Sputnik эколог.

Проблема утилизации средств защиты относительно новая. Во время пандемии коронавируса огромное количество использованных масок и перчаток стало попадать на сортировку мусора, где от них могут заразиться рабочие. Андрей Нагибин в интервью радио Sputnik предложил свой вариант решения проблемы.

"Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой "вторички". Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело. Для медотходов класса Б необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать", — уверен исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль".