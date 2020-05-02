SpaceShipTwo совершил первый полет с космопорта America

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Компания Компания Virgin Galactic сообщила, что провела в пятницу очередной испытательный полет суборбитального корабля SpaceShipTwo, впервые он прошел с территории космопорта America в штате Нью-Мексико, откуда в будущем планируется совершать его коммерческие старты.

"Этот полет ознаменовал первый старт аппарата VSS Unity (SpaceShipTwo) в штате Нью-Мексико и является очень важным испытанием в рамках подготовки к коммерческим стартам", - сообщила компания на своем сайте.

Отмечается, что аппарат на несущем его самолете WhiteKnightTwo поднялся на высоту 15 тысяч метров, затем, отделившись от него, совершил самостоятельную посадку.

Ранее все испытания SpaceShipTwo проходили в Калифорнии на полигоне в пустыне Мохаве. В феврале Virgin Galactic завершила перевод всех связанных с космическими пусками мощностей и сотрудников в штат Нью-Мексико.

Virgin Galactic планирует осуществлять коммерческие полеты туристов на границу с космосом уже в ближайшем будущем. Ранее сообщалось, что заявки на полет в космос уже подали порядка 700 человек, многие из них внесли полный залог за стоимость полета, которая составляет 250 тысяч долларов. Дата первого коммерческого полета пока не назначена, ранее сообщалось, что они могут начаться уж в 2020 году.