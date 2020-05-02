Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-02T01:58
https://ria.ru/20200502/1570879574.html
SpaceShipTwo совершил первый полет с космопорта America
https://cdn21.img.ria.ru/images/152168/12/1521681229_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_9e478206388fb7d5f4b7c1cedfe995bd.jpg
РИА Новости

SpaceShipTwo совершил первый полет с космопорта America

01:58 02.05.2020
3346
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровЗемля
Земля
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Земля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Компания Virgin Galactic сообщила, что провела в пятницу очередной испытательный полет суборбитального корабля SpaceShipTwo, впервые он прошел с территории космопорта America в штате Нью-Мексико, откуда в будущем планируется совершать его коммерческие старты.
"Этот полет ознаменовал первый старт аппарата VSS Unity (SpaceShipTwo) в штате Нью-Мексико и является очень важным испытанием в рамках подготовки к коммерческим стартам", - сообщила компания на своем сайте.
Отмечается, что аппарат на несущем его самолете WhiteKnightTwo поднялся на высоту 15 тысяч метров, затем, отделившись от него, совершил самостоятельную посадку.
Вид Земли с МКС
1 мая, 03:02РИА Наука
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты
Ранее все испытания SpaceShipTwo проходили в Калифорнии на полигоне в пустыне Мохаве. В феврале Virgin Galactic завершила перевод всех связанных с космическими пусками мощностей и сотрудников в штат Нью-Мексико.
Virgin Galactic планирует осуществлять коммерческие полеты туристов на границу с космосом уже в ближайшем будущем. Ранее сообщалось, что заявки на полет в космос уже подали порядка 700 человек, многие из них внесли полный залог за стоимость полета, которая составляет 250 тысяч долларов. Дата первого коммерческого полета пока не назначена, ранее сообщалось, что они могут начаться уж в 2020 году.
SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.
Расстояние от Земли до Солнца
22 апреля, 09:00РИА Наука
В дальний космос — без топлива. Новая разработка российских ученых
2980018
РИА НаукаVirgin GalacticКосмос - РИА НаукаНью-МексикоСША
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Здание Тверского суда Москвы
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
23:32В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
23:30Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
23:21В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры
23:20Политолог прокомментировал назначение Саакашвили
23:15В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Лента новостейМолния