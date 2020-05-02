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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T07:40
https://ria.ru/20200502/1570879496.html
В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567960601_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fb27478b580b20d99e04a029041068cd.jpg
РИА Новости

В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева

01:53 02.05.2020 (обновлено: 07:40 02.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Состояние министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая с коронавирусом, нормальное, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
"У министра компьютерная томография показала болезнь только сегодня (1 мая – Прим. ред.), до этого болезни не было", - отметили в ведомстве.
Якушев остается на связи с коллегами.
Глава Минстроя стал первым российским министром, у которого подтвердили коронавирус. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он сам сообщил президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции.
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Глава правительства ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.
Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МишустинВОЗВладимир ЯкушевВладимир ПутинИталияИспания
Популярные комментарии
Им, наверное, масок не хватило... Все отдали народу... Ну или не соблюдали правила и самоизоляцию!!!😁😁😁
2 мая, 06:22
Alex Capilat
1380107
Лучше бы рассказали как его зам сразу после института в администрацию устроился.
2 мая, 06:09
Эдик Камушкин
2110014
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