В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Состояние министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая с коронавирусом, нормальное, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
"У министра компьютерная томография показала болезнь только сегодня (1 мая – Прим. ред.), до этого болезни не было", - отметили в ведомстве.
Якушев остается на связи с коллегами.
Глава Минстроя стал первым российским министром, у которого подтвердили коронавирус. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он сам сообщил президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции.
Глава правительства ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.