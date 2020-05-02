Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
"Комитет по ассигнованиям хотел на следующей неделе пригласить доктора Энтони Фаучи на слушания по вопросу борьбы с COVID-19. Сотрудник администрации проинформировал нас, что Белый дом запретил давать показания доктору Фаучи", - приводит слова конгрессмена телеканал CNN.
Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что участие главного инфекциониста страны в слушаниях в разгар борьбы с коронавирусом является контрпродуктивным.
По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше миллиона человек заразились коронавирусом за все время – 1 070 032. Более 62 тысяч человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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