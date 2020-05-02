Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе

"Комитет по ассигнованиям хотел на следующей неделе пригласить доктора Энтони Фаучи на слушания по вопросу борьбы с COVID-19. Сотрудник администрации проинформировал нас, что Белый дом запретил давать показания доктору Фаучи", - приводит слова конгрессмена телеканал CNN .

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что участие главного инфекциониста страны в слушаниях в разгар борьбы с коронавирусом является контрпродуктивным.

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше миллиона человек заразились коронавирусом за все время – 1 070 032. Более 62 тысяч человек скончались.