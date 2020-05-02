Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Заразившийся Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с " Вечерней Москвой " о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.

По словам молодого человека, изначально у него был кашель, который, однако, быстро прошел. При этом у него, в отличие от некоторых других заболевших, не пропадали обоняние или вкус.

"И еще одна необычная особенность. Несмотря на жар и озноб, у меня резко вырос аппетит. Я стал много есть", — отметил он.

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о новом симптоме коронавируса. По его словам, у некоторых пациентов есть кожные высыпания, которые появляются в разных местах на теле, в первую очередь — в области кистей и живота.

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.