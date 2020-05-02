МВФ выделит Грузии $200 миллионов на борьбу с COVID-19

"Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около 200 миллионов долларов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту", - говорится в сообщении.