СМИ: американские военные застрелили в Сирии мирного жителя

БЕЙРУТ, 2 мая — РИА Новости. Американские военные застрелили мирного жителя за рулем автомобиля в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленный источник на месте.
Водителя, по данным источника, убили после того, как он съехал с автотрассы рядом с нефтяным месторождением Конико.
Американские военные продолжают незаконно находиться в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, концентрируя свои силы вокруг крупных нефтяных и газовых месторождений. Сирийские власти неоднократно квалифицировали действия Вашингтона как "государственный бандитизм" с целью хищения природных ресурсов Арабской Республики.
В последние месяцы на севере и северо-востоке Сирии участились нападения неизвестных вооруженных отрядов на военные автомобили армии США. При последнем нападении на армейский внедорожник без вести пропали двое американских военных, машина была полностью уничтожена.