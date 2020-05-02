Астронавт Бенкен рассказал о предстоящем испытательном полете Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Астронавт Боб Бенкен ожидает, что предстоящий первый испытательный полет корабля Crew Dragon будет громче полетов на челноках Space Shuttle, а посадка на воду - более мягкой, чем приземление на российском "Союзе".
"Думаю, мы ждем гладкого полета, ожидаем, что он будет громким, особенно в начале миссии", - сказал журналистам Бенкен на брифинге НАСА. Сравнивая предстоящий полет с опытом полетов на космических челноках Space Shuttle, астронавт предположил, что полет на корабле Crew Dragon "будет мягче, но громче на начальной стадии запуска".
Астронавт рассказал, что он и его партнер по предстоящему старту Даг Херли строят свои ожидания на основании видео- и аудиозаписей, которые вели в ходе тестового беспилотного старта и испытания системы эвакуации нового корабля специалисты компании SpaceX.
Как рассказал Бенкен, еще одним важным отличием полета на Crew Dragon от полетов на челноках Space Shuttle, а также российских кораблях "Союз" станет посадка. "Мы станем первыми за долгое время людьми, которые будут совершать приводнение, и стараемся приготовиться к этому. Мы ждем, что это будет чуть мягче, чем приземление "Союза", но жестче, чем посадка Space Shuttle", - сказал астронавт.
США завершили пилотируемую программу Space Shuttle в 2011 году. С тех пор полеты американских астронавтов на МКС совершались на российских кораблях "Союз". По контракту с НАСА пилотируемые корабли строят частные компании SpaceX и Boeing.