Астронавт Бенкен рассказал о предстоящем испытательном полете Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Астронавт Боб Бенкен ожидает, что предстоящий первый испытательный полет корабля Астронавт Боб Бенкен ожидает, что предстоящий первый испытательный полет корабля Crew Dragon будет громче полетов на челноках Space Shuttle, а посадка на воду - более мягкой, чем приземление на российском "Союзе".

Первый пилотируемый старт новейшего корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX по контракту с НАСА , намечен на 27 мая. Аппарат должен доставить двух астронавтов на МКС и позднее летом вернуться с ними на Землю.

"Думаю, мы ждем гладкого полета, ожидаем, что он будет громким, особенно в начале миссии", - сказал журналистам Бенкен на брифинге НАСА. Сравнивая предстоящий полет с опытом полетов на космических челноках Space Shuttle, астронавт предположил, что полет на корабле Crew Dragon "будет мягче, но громче на начальной стадии запуска".

Астронавт рассказал, что он и его партнер по предстоящему старту Даг Херли строят свои ожидания на основании видео- и аудиозаписей, которые вели в ходе тестового беспилотного старта и испытания системы эвакуации нового корабля специалисты компании SpaceX.

Как рассказал Бенкен, еще одним важным отличием полета на Crew Dragon от полетов на челноках Space Shuttle, а также российских кораблях "Союз" станет посадка. "Мы станем первыми за долгое время людьми, которые будут совершать приводнение, и стараемся приготовиться к этому. Мы ждем, что это будет чуть мягче, чем приземление "Союза", но жестче, чем посадка Space Shuttle", - сказал астронавт.