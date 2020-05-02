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2020-05-02T01:55
https://ria.ru/20200502/1570879208.html
ЦТАК рассказало о появлении Ким Чен Ына на публике
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РИА Новости

ЦТАК рассказало о появлении Ким Чен Ына на публике

01:19 02.05.2020 (обновлено: 01:55 02.05.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Официальное северокорейские агентство ЦТАК приводит детали визита лидера страны Ким Чен Ына на завод удобрений, ставший его первым появлением на публике за 20 дней.
Ранее сообщалось, что 1 мая Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо близ Пхеньяна.

"Во время исполнения приветственного марша уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын появился на церемонии и лично разрезал ленточку. Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура", - приводит южное агентство Рёнхап заявление ЦТАК.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын осмотрел несколько помещений, в том числе цеха переработки сырья, производства желтого фосфора и фосфорно-азотных удобрений и упаковочный цех. Он послушал доклад об организации производственного процесса и "выразил удовлетворение проделанной работой, обозначив задачи развития химической промышленности согласно требованиям нового века", говорится в материале ЦТАК.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Алексей Пушков
2 мая, 01:15
Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной мистификацией
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Ким Чен ЫнКНДРВ мире
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