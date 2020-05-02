ЦТАК рассказало о появлении Ким Чен Ына на публике

"Во время исполнения приветственного марша уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын появился на церемонии и лично разрезал ленточку. Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура", - приводит южное агентство Рёнхап заявление ЦТАК.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын осмотрел несколько помещений, в том числе цеха переработки сырья, производства желтого фосфора и фосфорно-азотных удобрений и упаковочный цех. Он послушал доклад об организации производственного процесса и "выразил удовлетворение проделанной работой, обозначив задачи развития химической промышленности согласно требованиям нового века", говорится в материале ЦТАК.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.