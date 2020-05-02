В Чили задержали десятки людей на демонстрации по случаю Дня труда

САНТЬЯГО, 2 мая - РИА Новости. Полиция Полиция Чили задержала почти 60 человек в пятницу в столице Сантьяго в рамках демонстрации, посвященной 1 мая, сообщил корпус карабинеров радио BioBio Chile

"В общей сложности 57 человек были задержаны сегодня на площади Бакедано (площади Италии ) после призывов к демонстрациям со стороны различных профсоюзных организаций по случаю празднования 1 мая", - сообщили карабинеры.

Поводом к задержанию стало то, что численность участников митинга превысила разрешенные в пандемию 50 человек.

Первыми задержали десять лидеров Центрального объединения трудящихся Чили (CUT), в том числе его национального советника Карен Пальму и генерального секретаря Нольберто Диаса. Национальная ассоциация государственных служащих (ANEF) также сообщила о задержании своего председателя Хосе Переса.

Кроме того, сообщается о задержании сотрудников Национального телевидения Чили и телеканала Chilevisión, которые были должным образом аккредитованы для работы во время пандемии. Некоторые журналисты заявили, что им брызгали перечным газом прямо в лицо.