РПЦ выступила против изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Изображения Сталина не должно быть в главном храме Вооруженных сил России, считает глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории. <...> Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно", — сказал Легойда в эфире радио "Вера".
По словам представителя РПЦ, практика изображения светских лиц в храмовом пространстве существовала всегда, но фигура Сталина имеет совершенно определенный символизм. "Резкая реакция, которую вызвал данный художественный замысел, свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения", — заявил он.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возвели на добровольные пожертвования в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На территории храмового комплекса планируется создать галерею "Дорога памяти". Ее длина — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии.