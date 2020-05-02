РПЦ выступила против изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил

"С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории. <...> Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно", — сказал Легойда в эфире радио "Вера".