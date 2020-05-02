Помпео рассказал о получении США образца коронавируса от Китая

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США только пару дней назад получили образец коронавируса от Китая, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.
"Они (китайская сторона – ред.) утверждают, что действовали прозрачно, но как минимум день или два назад у нас до сих пор на самом деле не было образца вируса. Мы все еще работали над тем, чтобы понять, насколько велик размах угрозы", - сказал он в программе "Шоу Бака Секстона".
Он в очередной раз обвинил власти Китая в непрозрачности и отказе в доступе в страну для специалистов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.