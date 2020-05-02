Помпео рассказал о получении США образца коронавируса от Китая

"Они (китайская сторона – ред.) утверждают, что действовали прозрачно, но как минимум день или два назад у нас до сих пор на самом деле не было образца вируса. Мы все еще работали над тем, чтобы понять, насколько велик размах угрозы", - сказал он в программе "Шоу Бака Секстона".