Эксперты: коронавирус унес жизни 55 журналистов в 23 странах

"Безопасность журналистов в условиях этого кризиса подвергается особому риску, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию с места событий и вести репортажи из больниц, брать интервью у врачей, медсестер и пациентов", - отмечается в коммюнике.

Как следует из статистики PEC, наиболее пострадавшей страной стал Эквадор – за время пандемии здесь скончались девять журналистов с коронавирусом. В США зафиксировано восемь таких смертей, в Бразилии – четыре, в Великобритании и Испании по три. В России от коронавируса умерла 36-летняя журналистка Анастасия Петрова из Перми.