Эксперты: коронавирус унес жизни 55 журналистов в 23 странах

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жертвами пандемии коронавируса стали не менее 55 журналистов в 23 странах мира, сообщает независимая организация Press Emblem Campaign (PEC), которая занимается вопросами безопасности сотрудников СМИ.
Доклад о погибших от COVID-19 журналистах приурочен к Всемирному дню свободы печати, который ежегодно отмечается 3 мая.
"Безопасность журналистов в условиях этого кризиса подвергается особому риску, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию с места событий и вести репортажи из больниц, брать интервью у врачей, медсестер и пациентов", - отмечается в коммюнике.
Как следует из статистики PEC, наиболее пострадавшей страной стал Эквадор – за время пандемии здесь скончались девять журналистов с коронавирусом. В США зафиксировано восемь таких смертей, в Бразилии – четыре, в Великобритании и Испании по три. В России от коронавируса умерла 36-летняя журналистка Анастасия Петрова из Перми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.