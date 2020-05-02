В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

ГРОЗНЫЙ, 2 мая – РИА Новости. Власти Чечни полностью приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно, призвав население соблюдать режим самоизоляции, сообщает региональное министерство транспорта и связи.
Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров продлил введенные из-за COVID-19 ограничения в республике до 11 мая.
"На протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома", - говорится в сообщении ведомства.
С начала эпидемии работа городского и общественного транспорта и служб такси в республике не останавливалась, но количество транспорта, обслуживающего маршруты, было ограничено. Весь общественный транспорт, а также такси дезинфицировали.
В Чечне с 3 апреля ограничено движение по республике с 20.00 до 8.00 в рамках мер по борьбе с COVID-19. По последним данным в регионе 504 человека заразились коронавирусом, из них 276 вылечились, 7 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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