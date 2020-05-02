В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

"На протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома", - говорится в сообщении ведомства.

С начала эпидемии работа городского и общественного транспорта и служб такси в республике не останавливалась, но количество транспорта, обслуживающего маршруты, было ограничено. Весь общественный транспорт, а также такси дезинфицировали.

В Чечне с 3 апреля ограничено движение по республике с 20.00 до 8.00 в рамках мер по борьбе с COVID-19. По последним данным в регионе 504 человека заразились коронавирусом, из них 276 вылечились, 7 скончались.