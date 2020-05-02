Ким Чен Ын первый раз за 20 дней появился на публике

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
Как сообщили северокорейские СМИ, Ким Чен Ын 1 мая принял участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон, провинция Пхёнан-Намдо.
"Во время исполнения приветственного марша уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын появился на церемонии и лично разрезал ленточку. Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура", - приводит Рёнхап заявление северокорейского агентства ЦТАК.
Северокорейский лидер не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР и даже о его смерти.
В то же время власти Южной Кореи отмечали, что, по данным Сеула, Ким Чен Ын жив и здоров. Глава депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ) со ссылкой на представителя посольства Северной Кореи в России в минувший вторник также заявил, что Ким Чен Ын работает.