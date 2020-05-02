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75 лет Великой Победы
2020-05-02T00:11
https://ria.ru/20200502/1570878402.html
Красная армия в 1945 году накормила два миллиона берлинцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568897867_0:1705:2048:2857_1036x0_80_0_0_98ca1cf56d30b5ba8095b34831c936a4.jpg
РИА Новости

Красная армия в 1945 году накормила два миллиона берлинцев

00:11 02.05.2020
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© РИА НовостиСоветские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года
Советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года
© РИА Новости
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Советское командование в мае 1945 года в Берлине накормило 2 миллиона человек, следует из рассекреченных и опубликованных Минобороны России архивных документов, свидетельствующих о героизме советских солдат во время освобождения Берлина в 1945 году.
В канун 75-летней годовщины освобождения Берлина ведомство открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Финальный аккорд Великой войны", в котором опубликованы исторические рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.
"В Берлине необходимо было обеспечить продуктами более 2 миллионов человек гражданского населения. Поэтому до окончания боев были определены продовольственные нормы для различных категорий граждан, планировалось введение карточной системы", - следует из рассекреченных архивных документов.
Согласно постановлению Военсовета 1-го Белорусского фронта, на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 килограммов хлеба, 0,5 килограмма мяса, почти 1,5 килограмма сахара, 350 граммов натурального кофе, а также овощи и молочные продукты. Были установлены нормы снабжении молоком "детей до восьмилетнего возраста за счет использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 тысяч литров молока".
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
"В результате была не только ликвидирована угроза голода для населения, но и создана прочная база для обеспечения нормального снабжения города на будущее… Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев — это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу", — такие слова содержаться в одном из рассекреченных документов.
Кроме того, были приняты меры по обеспечению медикаментами больниц и аптечной сети города.
"Среди взятых в плен солдат и офицеров противника имеется большое количество раненых, истощенных и больных, в том числе инфекционных (дизентерия)… В госпиталях фронта скопилось свыше 12 тысяч больных раненых и ослабленных военнопленных… Военный Совет фронта постановляет организовать три госпиталя-коллектора на 5 тысяч человек каждый", — говорится в рассекреченном постановлении военного совета 1-го Белорусского фронта.
Из документов, размещенных в разделе, следует, что при поддержке военных комендатур вновь созданные органы самоуправления в Берлине развернули работу по восстановлению города. Большую помощь в этой работе оказывали и воинские части. Так, советские саперы, например, построили на главных магистралях Берлина 34 автомобильных моста, провели разминирование множества зданий и целых кварталов.
Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СССРБерлин (город)БезопасностьОбщество
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