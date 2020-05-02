Красная армия в 1945 году накормила два миллиона берлинцев

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Советское командование в мае 1945 года в Советское командование в мае 1945 года в Берлине накормило 2 миллиона человек, следует из рассекреченных и опубликованных Минобороны России архивных документов, свидетельствующих о героизме советских солдат во время освобождения Берлина в 1945 году.

В канун 75-летней годовщины освобождения Берлина ведомство открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Финальный аккорд Великой войны", в котором опубликованы исторические рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.

"В Берлине необходимо было обеспечить продуктами более 2 миллионов человек гражданского населения. Поэтому до окончания боев были определены продовольственные нормы для различных категорий граждан, планировалось введение карточной системы", - следует из рассекреченных архивных документов.

Согласно постановлению Военсовета 1-го Белорусского фронта, на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 3 килограммов хлеба, 0,5 килограмма мяса, почти 1,5 килограмма сахара, 350 граммов натурального кофе, а также овощи и молочные продукты. Были установлены нормы снабжении молоком "детей до восьмилетнего возраста за счет использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 тысяч литров молока".

"В результате была не только ликвидирована угроза голода для населения, но и создана прочная база для обеспечения нормального снабжения города на будущее… Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев — это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу", — такие слова содержаться в одном из рассекреченных документов.

Кроме того, были приняты меры по обеспечению медикаментами больниц и аптечной сети города.

"Среди взятых в плен солдат и офицеров противника имеется большое количество раненых, истощенных и больных, в том числе инфекционных (дизентерия)… В госпиталях фронта скопилось свыше 12 тысяч больных раненых и ослабленных военнопленных… Военный Совет фронта постановляет организовать три госпиталя-коллектора на 5 тысяч человек каждый", — говорится в рассекреченном постановлении военного совета 1-го Белорусского фронта.

Из документов, размещенных в разделе, следует, что при поддержке военных комендатур вновь созданные органы самоуправления в Берлине развернули работу по восстановлению города. Большую помощь в этой работе оказывали и воинские части. Так, советские саперы, например, построили на главных магистралях Берлина 34 автомобильных моста, провели разминирование множества зданий и целых кварталов.