В заповеднике на Камчатке горностай решил поселиться вместе с людьми

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике на кордоне "Травяной" Южно-Камчатского заказника вместе с инспекторами в доме поселился горностай, сообщает пресс-служба заповедника.
"Живет зверь в дровняке, но постоянно обходит территорию, — пишет участковый государственный инспектор Константин Лепский. — Переловил всех мышей в доме и сейчас охотится на них на южном склоне кордона, где снег уже сошел".
В комментариях подписчики делятся своими историями соседства с этими животными. "У нас в школе жил горностай. Повара из столовой его гоняли, но в остальном никто не тиранил, — рассказывает пользователь. — Они частенько приходят к жилью людей и порой даже остаются, если никто не покушается на их свободу".