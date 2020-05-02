В заповеднике на Камчатке горностай решил поселиться вместе с людьми

"Живет зверь в дровняке, но постоянно обходит территорию, — пишет участковый государственный инспектор Константин Лепский. — Переловил всех мышей в доме и сейчас охотится на них на южном склоне кордона, где снег уже сошел".

В комментариях подписчики делятся своими историями соседства с этими животными. "У нас в школе жил горностай. Повара из столовой его гоняли, но в остальном никто не тиранил, — рассказывает пользователь. — Они частенько приходят к жилью людей и порой даже остаются, если никто не покушается на их свободу".