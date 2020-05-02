В Калифорнии акула напала на серфера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Власти в Энсинитас, штат Калифорния, расследуют информацию об агрессивной акуле, после столкновения с которой пострадал серфингист, Власти в Энсинитас, штат Калифорния, расследуют информацию об агрессивной акуле, после столкновения с которой пострадал серфингист, сообщает KOLD.13 News.

Пляжи в Калифорнии открылись в понедельник (сейчас их закрыли из-за наплыва отдыхающих — Прим. ред.), и очень многие пошли купаться.

Джек Шеннон, который был на пляже, когда произошел инцидент, сказал, что спасатели предупреждали об опасности из-за хищника.

Спортсмен, который подвергся нападению, рассказал, что когда он заметил акулу, расстояние между ним и рыбой было около 2,5 метров. Акула ранила серфера. Его доставили в больницу. Спасатели сообщили, что его травма оказалась незначительной, это не укус.

Серфингист признался, что действовал агрессивно и, возможно, ударил акулу ногой.