В Калифорнии акула напала на серфера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Власти в Энсинитас, штат Калифорния, расследуют информацию об агрессивной акуле, после столкновения с которой пострадал серфингист, сообщает KOLD.13 News.
Пляжи в Калифорнии открылись в понедельник (сейчас их закрыли из-за наплыва отдыхающих — Прим. ред.), и очень многие пошли купаться.
Джек Шеннон, который был на пляже, когда произошел инцидент, сказал, что спасатели предупреждали об опасности из-за хищника.
Спортсмен, который подвергся нападению, рассказал, что когда он заметил акулу, расстояние между ним и рыбой было около 2,5 метров. Акула ранила серфера. Его доставили в больницу. Спасатели сообщили, что его травма оказалась незначительной, это не укус.
Серфингист признался, что действовал агрессивно и, возможно, ударил акулу ногой.
По словам биолога Хайди Дьюара, вполне возможно, что рыба могла принять его за тюленя. Из-за приливов вода на побережье довольно мутная. Акула, вероятно, пыталась понять, что она видит перед собой.