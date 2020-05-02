В майские праздники тюменские леса будут патрулировать дроны

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Леса Тюменской области в майские праздники будут патрулировать в усиленном режиме. На помощь специалистам лесного надзора прилетят беспилотники, сообщается на сайте правительства региона. Леса Тюменской области в майские праздники будут патрулировать в усиленном режиме. На помощь специалистам лесного надзора прилетят беспилотники, сообщается направительства региона.

Патрулировать леса с 28 апреля по 12 мая будут бригады сотрудников Росгвардии и Госохотдепартамента, а также специалисты лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области.

"В целях выявления нарушителей особого противопожарного режима задействуют беспилотники. Граждан, посещающих леса, будут привлекать к ответственности с помощью видео- и фотокамер летательных аппаратов и выводить из леса", — заявили в пресс-службе.

По словам начальника Управления федерального государственного лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области Игоря Шаброва, лесные пожары в регионе часто возникают по вине местных жителей.

"Сначала траву пожгут, потом огонь в лес идет. Беспилотники охватят все площади. Они современные, летают очень далеко. Мы фиксируем все нарушения, тем более нахождение в лесу. У нас сейчас режим самоизоляции и действующий особый противопожарный режим. Находиться в лесах запрещено. Если раньше нельзя было проводить пожароопасные работы и разводить костры, то сейчас введен запрет и на посещение лесов", — сообщил он.