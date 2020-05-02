Молитва Матроне Московской: о чем забывают верующие

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Православные христиане вспоминают 2 мая, пожалуй, одну из самых почитаемых святых недавнего времени — Матрону Московскую. Она очень популярна даже среди далеких от веры людей. Настолько, что вокруг нее сложилась целая мифология. О том, почему ее так любят, — в материале РИА Новости.

"С нее все началось"

И в дождь, и в зной, и в метель — как ни проедешь по Таганской улице в Москве, всегда видишь вереницу людей с цветами в руках. Очередь тянется к Покровскому монастырю, к мощам Матронушки — так ее ласково называют православные. Десять минут в очереди — большая удача. Обычно паломники ждут возможности приложиться к святыне часами.

Люди шли к блаженной Матроне, даже невзирая на рекомендации столичных властей оставаться дома из-за эпидемии. Лишь когда ввели строгий режим самоизоляции, поток паломников иссяк. Но верующие продолжают молиться, как они говорят, своей помощнице.

Москвичка Людмила Ильина 15 лет посещает Покровский монастырь, где хранятся останки святой.

"С Матронушки начались мои походы в храм, воцерковление, вера в Господа. Очень много чудесного по ее молитвам перед Богом в жизни происходило", — признается она.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь к мощам Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы. 22 марта 2020 г. © РИА Новости / Антон Скрипунов Очередь к мощам Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы. 22 марта 2020 г.

Исцеляла с детства

Очереди к Матроне были еще при ее жизни. Родилась она в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии. Причем сразу слепой. Мать с горя хотела пристроить ее в приют. Но этого не случилось.

Односельчане говорили потом, что Матрона с самого детства отличалась рассудительностью и даже прозорливостью.

"Ксения Ивановна Сифарова, родственница брата блаженной Матроны, рассказывала, как однажды святая сказала матери: "Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь". И действительно, утром начался пожар, чуть ли не вся деревня сгорела, затем ветер перекинул огонь на другую сторону деревни, и дом матери остался цел", — приводится свидетельство в житии блаженной.

Согласно утверждениям другой ее родственницы, уже с восьми лет Матрона исцеляла. У ее дома в Себино толпились десятки страждущих. С каждым она молилась об исцелении.

Так продолжалось до 17 лет, пока у нее, согласно житию, не отнялись ноги. Говорят, тогда же она предсказала грядущие страшные события в стране — революцию и Гражданскую войну.

Во время смуты она лишилась крова, а в 1925-м перебралась в Москву. Молва о ней шла по всей столице. К концу жизни она принимала по сорок человек в день — людской поток не иссякал даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Реальность и вымысел

Уже тогда, в 1940-50-е годы, москвичи были уверены, что она святая. И называли ее старицей. Как это обычно бывает, свидетельства о жизни и чудесах Матроны постепенно обрастали различными домыслами.

Говорили, например, что во время войны к ней приезжал лично Сталин: хотел узнать, смогут ли немцы взять Москву. А та, мол, сказала, что победа будет за ним.

На самом деле Матрона подвергалась гонениям. Ее не раз пытались арестовать. И ничем ей, слепой и практически полностью парализованной, советские власти не помогли.

Еще Матроне приписывают много цитат, причем зачастую совершенно неприемлемых для православных: то про "рвоту после причастия", то про "закрытие форточек от бесов".

В итоге в начале 2000-х Русской православной церкви пришлось отделять семена от плевел — ведь некоторые стали отождествлять Матрону Московскую с экстрасенсами и пророчицами вроде Джуны и Ванги.

"Такие параллели проводят невоцерковленные люди. Я не встречал среди православных тех, кто бы приписывал ей какие-либо подобные (магические. — Прим. ред.) вещи", — говорит настоятель храма Новомучеников и исповедников российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа. В конце 1990-х его рукоположили в священники как раз в Покровском монастыре — у гробницы блаженной Матроны.

"Готова отвечать на наши просьбы"

В интернете можно встретить различные "советы" о том, как правильно просить блаженную о помощи. Мол, произнесешь "заклинание" — и все сразу будет.

Но в Церкви обращают внимание на то, что ничего общего с христианством подобный магизм не имеет. Святым не поклоняются, они не всемогущие. Святых почитают, так как они могут помолиться за человека перед Богом.

"Когда мы обращаемся в молитве к Господу или какому-либо святому, нужно всегда оставлять место для Божьей воли. Чтобы то, что мы просим, было для нас полезно. Потому что, к великому сожалению, мы очень часто просим то, что совсем не нужно. А потом, когда получаем это, не знаем, что делать", — рассуждает отец Кирилл.

Есть, по его словам, и другая крайность — человек остается без ответа на свою просьбу и начинает из-за этого возмущаться на Бога и святого, через которого он обращается. Хотя он, может быть, "просит нечто неразумное".

"Люди приходят к Матроне не с просьбой о мерседесе с голубой ленточкой, а с какими-то жизненными проблемами. Но даже их решение не всегда полезно. Может быть, Богу угодно, чтобы мы претерпели болезнь или какие-нибудь жизненные обстоятельства. Поэтому нужно разумно относиться к нашей просьбе и ожиданию ответа на нее", — отмечает священнослужитель.