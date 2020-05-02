Книги как способ отвлечься и вспомнить про Гарри Поттера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Галина Нилова. Сегодня во всем мире отмечают Международный день Гарри Поттера. Именно 2 мая 1998 года мальчик, который выжил, победил Темного Лорда. Джоан Роулинг вернула популярность чтению как виду досуга, изменив не только детскую, но и взрослую литературу. На карантине книжный мир опять нуждается в чуде. Несмотря ни на что, издательства продолжают активную деятельность. Сроки сдвигаются и переносятся, доставка работает с перебоями, но книги все равно выходят не только в электронном виде, но и в бумажном. Что читать на самоизоляции — в материале РИА Новости.

Путеводители по магическам практикам

Первые новинки — магические. Чтобы не терять зря время, можно проводить карантин с пользой для души и тела. Путеводители Эрин Мерфи-Хискок помогут открыть силу и мудрость природы. В "Green Witch" вы узнаете, кто такие Зеленые ведьмы, как чувствовать связь с каждым живым существом, готовить масла, зелья и снадобья из растений, а "House Witch" расскажет, что такое домашняя магия, как выполнять ритуалы защиты жилища, сделать кухню лучшим местом для духовных практик и сердцем дома.

Британский детектив "Охотничий дом" Люси Фоли

Под Новый год веселая компания отправляется в пустое поместье в шотландской глуши. В праздничную ночь один из друзей исчезает, а утром выпадает снег — и все отрезаны от цивилизации, наедине со своими обидами, скелетами в шкафу и неприязнью.

Роман с элементами антиутопии "Сила" Наоми Алдерман

В "Силе" слабым полом становятся мужчины, а у женщин развивается способность испускать электрические разряды. Теперь прекрасной половине принадлежит власть и все прочие прерогативы. Как изменится общество, мы узнаем от проповедницы новой религии, дочери лондонского бандита, нигерийского стрингера и чиновницы с амбициями.

Военная психологическая драма "Абсолютист" Джона Бойна

Главный герой едет в английскую глубинку якобы для того, чтобы передать связку писем друга, с которым воевал на фронте Первой мировой. На самом деле это только предлог. В душе он носит тайну, а еще глубже — вину. Через его воспоминания ирландский писатель размышляет о войне, дружбе и любви. Важнейшая мысль Джона Бойна: настоящим человеком можно стать, только пройдя путем страдания.

"Предатель в Северной Корее. Гид по самой зловещей стране планеты"

Путеводитель написал норвежский художник Мортен Тровик, который больше 20 раз пробирался в КНДР. Он привозил в Пхеньян деятелей современного искусства, а в Норвегию — северокорейские делегации. Тровик организовал первый в КНДР концерт западной рок-группы. Итогом всех его проектов стала эта книга.

История катастрофы на Чернобыльской АЭС

Всего 34 года исполнилось 26 апреля со дня взрыва четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Журналист Адам Хиггинботам потратил больше десяти лет на разговоры со свидетелями, чтение писем, неопубликованных мемуаров, секретных архивов и официальных докладов. В результате получился "Чернобыль".

Книга о работе на удаленке "Дистанционный менеджмент"

Издательство год готовило к печати книгу. Никто не ожидал, что описанные в ней ситуации станут реальностью не только для интересующихся, но и для всех за небольшим исключением. Автор Юрий Шароватов уверен, что на удаленку можно перевести даже компанию федерального масштаба. Чтобы избежать возможных трудностей, разбираются кейсы крупных российских предприятий.

Психологический триллер "Последняя комета"

Сейчас лето, им 17, и так будет всегда. Герои Матса Страндберга Тильда, Симон, Люсинда знают, что происходит. Через месяц все умрут. Что ты будешь делать в оставшееся время? С кем ты хочешь быть, когда все закончится? Что в жизни имеет значение?

"Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде"

Константин Колотов, чтобы избавиться от депрессии и личного финансового кризиса, отправился в 2018 году с двадцатью долларами в кармане в кругосветное путешествие на велосипеде. Он не только увидел мир, но и полностью изменил свою жизнь. За его странствиями и приключениями Автор, чтобы избавиться от депрессии и личного финансового кризиса, отправился в 2018 году с двадцатью долларами в кармане в кругосветное путешествие на велосипеде. Он не только увидел мир, но и полностью изменил свою жизнь. За его странствиями и приключениями наблюдают в соцсетях более сотни тысяч человек. По пути в Африку они с другом проехали всю Европу за сто дней. В Псковской области их крестили и научили играть на колоколах, в Пушкинских Горах они жили на кладбище, в Польше на них напали дикие кабаны и одну ночь пришлось провести на дереве, в Словении к палатке подобрался медведь, а в Италии их пытались ограбить мафиози.

"Гардероб в стиле Zero Waste. Практическое руководство по осознанному потреблению"

В книге собраны советы по экологичным способам формирования гардероба, ухода за ним и утилизации. В каждой главе ("Покупка", "Ношение", "Уход" и "Утилизация") — иллюстрированные примеры из жизни. В справочном разделе — информация о модных этичных коллекциях, экологически чистых тканях, стандартах и сертификатах, методах чистки, возможностях по прокату, обмену и утилизации. Авторы: Кристина Дин, София Тернеберг и Ханна Лейн.

Мемуары скрипачки Джессики Чиккетто Хайндман

Автор книги "Скрипка, деньги и "Титаник" — из маленького городка. С раннего детства она трудилась, чтобы попасть в жестокий мир большой музыки. Когда уже готова была давать уроки детям и пенсионерам, ее пригласил на работу известнейший композитор. Начались овации, пришли слава, деньги. Но все это оказалось грандиозным мошенничеством.

Иллюстрированная история астрономии и космологии

Британский историк науки Джон Норт в книге "Космос" проводит линию от работ великих астрономов прошлого до достижений современной науки, дополняя рассказ познавательными иллюстрациями. Джон Норт (1934-2008) был заслуженным профессором Гронингенского университета (Нидерланды).

Новые истории о любимых героях

Наконец переиздали "Историю с летающими тарелками" автора рассказов о знаменитых накситраллях — Муфте, Полботинка и Моховой Бороде — эстонского писателя Эно Рауда, лауреата премии Ганса Христиана Андерсена, которую приравнивают к Нобелевке в детской литературе.

Маленьких детей порадует очередной сюжет о находчивой ведьме Винни и ее неизменном спутнике — коте Вульбуре. На этот раз в книге "Ведьмочка Винни и волшебный сад" Лоры Оуэн и Корки Пола герои участвуют в гонках и скачках, выступают в цирке и принимают в своем саду школьный класс. Истории про Винни и Вильбура входят в список рекомендованной литературы Read with Oxford.