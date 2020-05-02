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2020-05-02T16:16
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Лето онлайн: в Ульяновске организуют досуг школьников в Сети
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РИА Новости

Лето онлайн: в Ульяновске организуют досуг школьников в Сети

08:00 02.05.2020 (обновлено: 16:16 02.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоУченица средней образовательной школы на дистанционном обучении у себя дома
Ученица средней образовательной школы на дистанционном обучении у себя дома
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Ульяновской области запустят специальный проект для организации досуга школьников летом: помогать ученикам разнообразить отдых призван "Онлайн-вожатый". Записаться на летние смены смогут ученики младшей, средней и старшей школы.
Для того чтобы принять участие в мастер-классах, викторинах и других активностях проекта "Онлайн-вожатый", необходимо предварительно зарегистрироваться в электронной базе на региональном портале "Лето73.ру", уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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Педагогами-организаторами станут те, кто уже имеет основную базовую подготовку. Кроме того, все вожатые пройдут обучение в режиме видеоконференции. Специальный семинар будет продолжаться два дня. В отборе кадров принимает участие Ульяновский государственный педагогический университет.
Всего планируется обучить около 200 вожатых для проведения онлайн-смен. Также летом к проекту "Онлайн-вожатые" подключатся и порядка 400 школ, на базе которых были запланированы школьные лагеря с дневным пребыванием.
"Мы понимаем, что ситуация может поменяться после майских праздников, поэтому проект и подходы к занятости детей с подключением учреждений культуры и спорта будут еще дорабатываться", — отметила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.
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Кроме того, в регионе предусмотрены меры поддержки организаций, которые готовы провести онлайн-смены детских лагерей.
"В настоящее время разработан проект постановления правительства Ульяновской области о предоставлении грантов из областного бюджета для организаций независимо от формы собственности на реализацию таких смен с применением дистанционных технологий", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ульяновской области.
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