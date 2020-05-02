Лето онлайн: в Ульяновске организуют досуг школьников в Сети

Ученица средней образовательной школы на дистанционном обучении у себя дома

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Ульяновской области запустят специальный проект для организации досуга школьников летом: помогать ученикам разнообразить отдых призван "Онлайн-вожатый". Записаться на летние смены смогут ученики младшей, средней и старшей школы.

Для того чтобы принять участие в мастер-классах, викторинах и других активностях проекта "Онлайн-вожатый", необходимо предварительно зарегистрироваться в электронной базе на региональном портале "Лето73.ру", уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Педагогами-организаторами станут те, кто уже имеет основную базовую подготовку. Кроме того, все вожатые пройдут обучение в режиме видеоконференции. Специальный семинар будет продолжаться два дня. В отборе кадров принимает участие Ульяновский государственный педагогический университет.

Всего планируется обучить около 200 вожатых для проведения онлайн-смен. Также летом к проекту "Онлайн-вожатые" подключатся и порядка 400 школ, на базе которых были запланированы школьные лагеря с дневным пребыванием.

"Мы понимаем, что ситуация может поменяться после майских праздников, поэтому проект и подходы к занятости детей с подключением учреждений культуры и спорта будут еще дорабатываться", — отметила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.

Кроме того, в регионе предусмотрены меры поддержки организаций, которые готовы провести онлайн-смены детских лагерей.