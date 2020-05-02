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2020-05-02T08:00
https://ria.ru/20200502/1570637181.html
Что такое ИСЖ, или Стоит ли покупать страховку от коронавируса
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РИА Новости

Что такое ИСЖ, или Стоит ли покупать страховку от коронавируса

08:00 02.05.2020
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© РИА Новости / Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис
© РИА Новости / Сергей Киркач
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. На рынке предлагают новую услугу — страховку от коронавируса. Однако с этим продуктом пока много непонятного. Эксперты считают, что лучше обратить внимание на инвестиционное страхование жизни. Какое принять решение в сложившихся условиях — в материале РИА Новости.

Оценка рисков

Вы покупаете страховой полис на полгода или год стоимостью за 1000-2000 рублей и, если заболеете COVID-19, получаете солидное возмещение — до миллиона рублей. Такова суть нового продукта. Вроде бы все просто, но на самом деле тут много важных нюансов.
Во-первых, компании по-разному понимают условия компенсации. Например, некоторые не признают страховым случаем бессимптомное заражение коронавирусом или готовы в подобной ситуации раскошелиться лишь на скромные 10-20 тысяч рублей.
Есть такая опция (не у всех): если клиент заболел, подтвердил диагноз и лечится дома, ему платят по 200-600 рублей в день. Но для этого обязательно оформление больничного листа.
При госпитализации предусмотрена компенсация в размере 1000-2000 рублей в день. При летальном исходе семья может рассчитывать на сумму от 500 тысяч до миллиона.
Важный момент: полис вступает в силу не сразу, а через пару недель. Если клиент заболеет раньше, он ничего не получит. Это вполне понятно — страховщики опасаются, что полисы первым делом раскупят те, кто подозревает у себя коронавирус в инкубационном периоде, кто общался с инфицированными. Соответственно, риск страхового случая резко повысится. Кроме того, полис недействителен при повторном заражении.
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Но главная проблема, как и любого нового страхового продукта, — нет судебной практики по спорам между компаниями и клиентами. Поэтому велика вероятность того, что страховщики под различными предлогами будут тянуть с компенсацией до судебного решения по каждому конкретному случаю.
В частности, предупреждают эксперты, могут отказать под тем предлогом, что заражение произошло по вине самого клиента. Потребуют доказательств, что тот не нарушал карантина, соблюдал социальное дистанцирование, не появлялся в общественных местах без маски, не пользовался общественным транспортом и так далее.

Альтернатива есть

Специалисты советуют не торопиться с новинкой и просто воспользоваться одной из многочисленных программ страхования жизни. Это отработанный продукт с четкими правилами, подтвержденными многочисленными судебными решениями.
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К тому же так можно застраховаться не только от коронавируса, но и от других напастей, включая инфаркты, инсульты, онкологические заболевания, которые даже в нынешней ситуации опаснее COVID-19.
Особое внимание стоит уделить такому продукту, как инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), позволяющее приумножить сбережения. ИСЖ, по сути, — комбинация страховки и инвестиционного счета: клиент получает либо выплату при страховом случае, либо инвестиционный доход после окончания срока действия договора (от трех до десяти лет, чаще всего — пять лет).
Механизм такой. Компания разбивает взнос клиента на две части — гарантированную и инвестиционную. Первую вкладывают в высоконадежные финансовые инструменты с фиксированной доходностью — облигации федерального займа и компаний с государственным участием. Вторую — в более рискованные, но высокодоходные активы — акции, облигации компаний второго-третьего эшелона, валюту.
Финансовые аналитики считают, что сейчас наступает лучший момент для инвестиций: пандемия коронавируса в развитых странах подходит к пику, в ближайшие недели экономическая активность начнет восстанавливаться, следовательно, фондовые рынки оттолкнутся от дна и перейдут к росту. По мнению экспертов, наилучшая динамика будет у акций фармацевтических компаний, ближе к концу года — авиакомпаний и туроператоров.
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Основной плюс ИСЖ — налоговая льгота: в течение страхового периода активы не облагаются подоходным налогом. Их не могут изъять по судебным претензиям, после бракоразводного процесса и в других жизненных ситуациях. Если клиент из-за болезни становится инвалидом, ему выплачивают компенсацию вместе с накопленным доходом. В случае его смерти указанный в полисе выгодоприобретатель получает полную сумму, которая не облагается налогом на наследство.
Разумеется, и у этого продукта есть свои минусы. Главный — невозможность досрочного расторжения договора. Кроме того, ИСЖ не гарантирует прибыли: все зависит от успешности инвестиционной стратегии страховой компании. Поэтому следует очень тщательно выбирать страховщика (как, впрочем, и во всех других ситуациях) и внимательно изучить условия договора.
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СтрахованиеЭкономика
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