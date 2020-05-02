От Дня труда до Праздника весны: лучшие первомайские фото разных лет

В Советском Союзе Первомай был праздником рабочих и назывался Днем солидарности трудящихся.
В Советском Союзе Первомай был праздником рабочих и назывался Днем солидарности трудящихся.
В 1992 году его переименовали в День весны и труда.
Майские праздники по сей день отмечают во многих странах мира.
В этот день традиционно проходят массовые митинги и шествия.
Еще одна из примет Первомая — народные гулянья и концерты.
Традиция проводить первомайские демонстрации сохранилась по сей день.
Традиция проводить первомайские демонстрации сохранилась по сей день.
Однако характер и тональность праздника изменились.
Партии и движения используют Первомай для проведения политических акций под своими лозунгами.
Партии и движения используют Первомай для проведения политических акций под своими лозунгами.
За последние четверть века число россиян, которые отмечают День труда, существенно снизилось.
За последние четверть века число россиян, которые отмечают День труда, существенно снизилось.
Если в 1994 году праздновали 65% опрошенных, то в 2019 их было уже 49%.
Впрочем, для сторонников традиционного подхода есть и хорошие новости.
Впрочем, для сторонников традиционного подхода есть и хорошие новости.
Число тех, кто хочет участвовать в первомайских митингах, в 2010-е годы почти удвоилось по сравнению с началом 2000-х.
Число тех, кто хочет участвовать в первомайских митингах, в 2010-е годы почти удвоилось по сравнению с началом 2000-х.
И все же традиция массово отмечать День труда уходит в прошлое.
И все же традиция массово отмечать День труда уходит в прошлое.
Лет пятнадцать лет назад одним из самых популярных развлечений 1 Маябыл поход в гости.
Лет пятнадцать лет назад одним из самых популярных развлечений 1 Маябыл поход в гости.
Сегодня же большинство наших сограждан проводят праздник в кругу семьи или даже работают.
Сегодня же большинство наших сограждан проводят праздник в кругу семьи или даже работают.
В современной России Первомай практически утратил политический характер.
В современной России Первомай практически утратил политический характер.
Все чаще наши соотечественники воспринимают праздник как обычный выходной.
Все чаще наши соотечественники воспринимают праздник как обычный выходной.
Многие предпочитают выбраться из города на дачу.
В этом году первомайские мероприятия приобрели новый акцент.
В этом году первомайские мероприятия приобрели новый акцент.
Пандемия коронавируса заставила задуматься об эпидемиологической безопасности участников массовых акций.
Пандемия коронавируса заставила задуматься об эпидемиологической безопасности участников массовых акций.
В большинстве российских регионов действуют ограничительные меры.
В большинстве российских регионов действуют ограничительные меры.
Из-за режима самоизоляции партии отмечают Первомай флешмобами, радиомарафонами и онлайн-конференциями.
Из-за режима самоизоляции партии отмечают Первомай флешмобами, радиомарафонами и онлайн-конференциями.