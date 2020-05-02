От Дня труда до Праздника весны: лучшие первомайские фото разных лет

День солидарности трудящихся, а затем Праздник весны и труда, всегда отмечали шумно и весело, однако в этом году от традиционных массовых шествий и гуляний пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Яркие фото разных лет, позволяющие понять, как Первомай менялся со временем, — в подборке Ria.ru.