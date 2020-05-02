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2020-05-02T09:38
https://ria.ru/20200502/1570375872.html
От Дня труда до Праздника весны: лучшие первомайские фото разных лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570374893_0:491:2768:2048_1036x0_80_0_0_5e3d228055b4bd2ed613020628d5ff98.jpg
РИА Новости

От Дня труда до Праздника весны: лучшие первомайские фото разных лет

09:35 02.05.2020 (обновлено: 09:38 02.05.2020)
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День солидарности трудящихся, а затем Праздник весны и труда, всегда отмечали шумно и весело, однако в этом году от традиционных массовых шествий и гуляний пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Яркие фото разных лет, позволяющие понять, как Первомай менялся со временем, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Иван Шагин

В Советском Союзе Первомай был праздником рабочих и назывался Днем солидарности трудящихся.

Физкультурный парад на Красной площади 1 мая 1936 года
1 из 22

В Советском Союзе Первомай был праздником рабочих и назывался Днем солидарности трудящихся.

© РИА Новости / Иван Шагин
© РИА Новости / Валерий Шустов

В 1992 году его переименовали в День весны и труда.

Таджикские девушки во время празднования 1 мая в Душанбе
2 из 22

В 1992 году его переименовали в День весны и труда.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Владимир Акимов

Майские праздники по сей день отмечают во многих странах мира.

Демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся
3 из 22

Майские праздники по сей день отмечают во многих странах мира.

© РИА Новости / Владимир Акимов
© РИА Новости / РИА Новости

В этот день традиционно проходят массовые митинги и шествия.

Владимир Ильич Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации 1 мая 1919 года
4 из 22

В этот день традиционно проходят массовые митинги и шествия.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Еще одна из примет Первомая — народные гулянья и концерты.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва, 1939 год
5 из 22

Еще одна из примет Первомая — народные гулянья и концерты.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Давид Шоломович

Традиция проводить первомайские демонстрации сохранилась по сей день.

Первомайская демонстрация в Москве
6 из 22

Традиция проводить первомайские демонстрации сохранилась по сей день.

© РИА Новости / Давид Шоломович
© РИА Новости / Н. Максимов

Однако характер и тональность праздника изменились.

Участники первомайской демонстрации трудящихся на улице Горького (ныне Тверская) в Москве
7 из 22

Однако характер и тональность праздника изменились.

© РИА Новости / Н. Максимов
© РИА Новости / Борис Бабанов

Партии и движения используют Первомай для проведения политических акций под своими лозунгами.

Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся
8 из 22

Партии и движения используют Первомай для проведения политических акций под своими лозунгами.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Валерий Шустов

За последние четверть века число россиян, которые отмечают День труда, существенно снизилось.

Празднование 1-го Мая в Москве. Демонстрация трудящихся на Красной площади
9 из 22

За последние четверть века число россиян, которые отмечают День труда, существенно снизилось.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Лев Иванов

Если в 1994 году праздновали 65% опрошенных, то в 2019 их было уже 49%.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
10 из 22

Если в 1994 году праздновали 65% опрошенных, то в 2019 их было уже 49%.

© РИА Новости / Лев Иванов
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Впрочем, для сторонников традиционного подхода есть и хорошие новости.

Первомайская демонстрация и митинг сторонников движения Трудовая Россия и Трудовая Москва
11 из 22

Впрочем, для сторонников традиционного подхода есть и хорошие новости.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Число тех, кто хочет участвовать в первомайских митингах, в 2010-е годы почти удвоилось по сравнению с началом 2000-х.

Участники первомайского митинга сторонников КПРФ на Театральной площади
12 из 22

Число тех, кто хочет участвовать в первомайских митингах, в 2010-е годы почти удвоилось по сравнению с началом 2000-х.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

И все же традиция массово отмечать День труда уходит в прошлое.

Участники Первомайской демонстрации профсоюзов на Красной площади в Москвеаня
13 из 22

И все же традиция массово отмечать День труда уходит в прошлое.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанк

Лет пятнадцать лет назад одним из самых популярных развлечений 1 Маябыл поход в гости.

Участники первомайской демонстрации профсоюзов Ростовской области в Ростове-на-Дону
14 из 22

Лет пятнадцать лет назад одним из самых популярных развлечений 1 Маябыл поход в гости.

© РИА Новости / Александр Поготов
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Сегодня же большинство наших сограждан проводят праздник в кругу семьи или даже работают.

Участники первомайской демонстрации в Симферополе
15 из 22

Сегодня же большинство наших сограждан проводят праздник в кругу семьи или даже работают.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В современной России Первомай практически утратил политический характер.

Участница в костюме на шествии Коммунистической партии Российской Федерации в Москве в День международной солидарности трудящихся
16 из 22

В современной России Первомай практически утратил политический характер.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Все чаще наши соотечественники воспринимают праздник как обычный выходной.

Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
17 из 22

Все чаще наши соотечественники воспринимают праздник как обычный выходной.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Многие предпочитают выбраться из города на дачу.

Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
18 из 22

Многие предпочитают выбраться из города на дачу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В этом году первомайские мероприятия приобрели новый акцент.

Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
19 из 22

В этом году первомайские мероприятия приобрели новый акцент.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пандемия коронавируса заставила задуматься об эпидемиологической безопасности участников массовых акций.

Участники праздничной первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге
20 из 22

Пандемия коронавируса заставила задуматься об эпидемиологической безопасности участников массовых акций.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В большинстве российских регионов действуют ограничительные меры.

Участницы первомайской демонстрации на Красной площади
21 из 22

В большинстве российских регионов действуют ограничительные меры.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за режима самоизоляции партии отмечают Первомай флешмобами, радиомарафонами и онлайн-конференциями.

Участники первомайской демонстрации на Красной площади
22 из 22

Из-за режима самоизоляции партии отмечают Первомай флешмобами, радиомарафонами и онлайн-конференциями.

© РИА Новости / Максим Блинов
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РоссияДень весны и труда в России и миреФото
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