Рейс из Лос-Анджелеса доставит 4 мая в Москву около двухсот россиян

Могу заверить, что наши сотрудники анализируют информацию о всех звонках и сообщениях россиян, оказавшихся не по своей воле в непростой ситуации в США. Мы пытаемся найти оптимальные решения возникших у них проблем. Главное сейчас - спокойно и организованно провести подготовку к рейсу 4 мая и дождаться вестей от наших граждан об их благополучном прибытии домой.