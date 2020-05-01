Рейс из Лос-Анджелеса доставит 4 мая в Москву около двухсот россиян

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Около 200 россиян собираются вылететь из Лос-Анджелеса в Москву рейсом "Аэрофлота", запланированным на 4 мая, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Рассчитываем, что из этой части США будет вывезено большинство граждан, изъявивших желание возвратиться в Россию. Пока, насколько мы знаем, этим рейсом хотели бы вылететь порядка 200 человек", - говорится в заявлении Антонова, размещенном на странице посольства на Facebook.
"На западном побережье (США) остается много сограждан, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой. Вот почему на этот раз было принято решение отправить соотечественников Аэрофлотом из этого города", - пояснил посол.
По его словам, посольство работает с согражданами в том, что касается карантинных требований после прилета в Россию.
Из-за карантинных ограничений рейс сможет вывезти только россиян, проживающих в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Мордовии.
Могу заверить, что наши сотрудники анализируют информацию о всех звонках и сообщениях россиян, оказавшихся не по своей воле в непростой ситуации в США. Мы пытаемся найти оптимальные решения возникших у них проблем. Главное сейчас - спокойно и организованно провести подготовку к рейсу 4 мая и дождаться вестей от наших граждан об их благополучном прибытии домой.
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