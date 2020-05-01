В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве , сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.

Накануне сообщалось о 47 умерших. Общее число пациентов, скончавшихся от коронавируса, в столице достигло 695 человек.

В оперштабе напомнили, что под симптомами ОРВИ может скрываться коронавирусная инфекция, которая может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. Заниматься самолечением опасно, при первых признаках заболевания необходимо вызвать врача, говорится в сообщении.

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек.

Власти попросили россиян оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, временно остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.