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РИА Наука
2020-05-01T23:25
https://ria.ru/20200501/1570877805.html
Найдено природное средство от похмелья
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РИА Новости

Найдено природное средство от похмелья

23:22 01.05.2020 (обновлено: 23:25 01.05.2020)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСтол на утро после вечеринки
Стол на утро после вечеринки
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. Об этом сообщает MedicalXpress.
Они провели эксперимент с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которых разделили на три группы. За 45 минут до употребления спиртного и сразу после добровольцам дали выпить специальный раствор. В первом случае он включал в себя экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту, а также стевиолгликозиды и инулин. Вторая группа получила добавку без растительных экстрактов, в третья — плацебо.
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Участники исследования пили спиртное в течение четырех часов. До и после его употребления, а также спустя 12 часов у них брали анализы крови и мочи и измеряли артериальное давление. У добровольцев также собрали данные об их состоянии на следующий день.
Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами. По сравнению с участниками, принявшими плацебо, у первой группы на 34% уменьшилась головная боль, тошнота — на 42% , чувство безразличия — на 27%, беспокойство — на 41%. Во второй группе не заметили существенных улучшений.
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По мнению ученых, такой эффект вызвали содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Какие именно механизмы оказали такое влияние на самочувствие участников, еще предстоит выяснить.
Исследователи заметили, что витамины и минералы сами по себе не помогли людям справиться с похмельем. Это ставит под вопрос мнение, что его симптомы обусловлены обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что алкоголь не всегда приводит к значительной потере жидкости в организме.
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РИА НаукаЗдоровьеГерманияАлкогольВ мире
Популярные комментарии
Как можно принять участие в эксперименте? я готов стать добровольцем!
2 мая, 04:36
Влад Нартов
95531021
Так вот почему так имбирь подорожал))
2 мая, 00:26
Andrey Ershov
98471003
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