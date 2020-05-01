В Берлине левые организации провели несогласованную первомайскую акцию

БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Организаторы несогласованной первомайской демонстрации в берлинском районе Кройцберг сообщили, что в акции приняли участие около 3 тысяч человек, несмотря на запрет крупных митингов.

Каждый год в первомайских шествиях и демонстрациях в Берлине принимают участие тысячи человек, однако сейчас в германской столице действуют ограничения на массовые мероприятия. Разрешено проводить акции с числом участников не более 20 человек с соблюдением правил - дистанция между ними должна быть не менее полутора метров.

Левые организации Берлина тем не менее призвали единомышленников выйти на улицы Кройцберга и "оккупировать Ораниенштрассе". Акция началась около 18.00 (19.00 мск) на Ораниенплатц.

Организаторы через Twitter регулярно направляли подписчикам указания, где будет новая точка сбора. Участники направлялись туда, но полиция перекрывала улицы. Тем не менее большинству участников удавалось в конце концов добраться до новой точки сбора.

Последней была Мариенплатц, но подходы к ней были блокированы - там около 20.00 собралось пара сотен человек, но они вскоре покинули площадь по настоянию полиции. В результате около 20.15 организаторы объявили об окончании акции.

В полиции Берлина не смогли сообщить РИА Новости, сколько человек приняло участие в акции в Кройцберге и были ли задержания. По "грубым" подсчетам организаторов, в акции участвовали около 3 тысяч человек.

Несмотря на обещания организаторов, участники не строго соблюдали меры социального дистанцирования. Они скандировали антикапиталистические лозунги и гудели, когда полиция предпринимала активные действия. Некоторые запускали фейерверки и взрывали петарды.

Всего в пятницу в Берлине прошло порядка 30 согласованных первомайских демонстраций, сказал представитель полиции. Так, Немецкая ассоциация профсоюзов (DGB) провела фотосессию у Бранденбургских ворот, а затем устроила онлайн-демонстрацию с выступлениями активистов и музыкантов.