Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 90 тысяч человек

Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 6209 и составляет 91 589 человек, сообщил минздрав страны.

За последние 24 часа погибли 428 человек, общее число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 6329. Ещё 1642 смерти в настоящее время изучаются.

Вылечились более 38 тысяч пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.