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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T23:08
https://ria.ru/20200501/1570877596.html
Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 90 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569736885_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_867d65d5d37e997f7288858acd7d6c1b.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 90 тысяч человек

23:08 01.05.2020
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© REUTERS / Amanda PerobelliМедсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
© REUTERS / Amanda Perobelli
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 6209 и составляет 91 589 человек, сообщил минздрав страны.
За последние 24 часа погибли 428 человек, общее число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 6329. Ещё 1642 смерти в настоящее время изучаются.
Вылечились более 38 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗБразилияВ мире
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