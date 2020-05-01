В США одобрили использование препарата "ремдесивир" против коронавируса

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Медицинский регулятор Медицинский регулятор США FDA одобрил использование препарата ремдесивир компании Gilead против коронавируса, сообщил журналистам президент Дональд Трамп

"Это важное средство лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом", - сказал он.

В свою очередь, гендиректор Gilead Дэниел О'Дэй сообщил, что его компания пожертвует американским больницам 1,5 миллиона доз препарата. Вице-президент Майк Пенс сообщил, что миллион доз начнут распределять среди госпитализированных больных уже в понедельник.

"Это важный медицинский прорыв, он показывает статистически значимое сокращение времени выздоровления для пациентов с COVID-19. И это первое одобренное (в США — ред.) средство лечения COVID-19", - сказал, в свою очередь, глава регулятора FDA Стивен Хан.

Акции Gilead поднялись на заявлении Трампа, но завершили день все равно со снижением в 4,82%.

Противовирусный препарат ремдесивир в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в ближайшее время препарат ремдесивир может быть одобрен в Японии для лечения пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Минздрав России также проводит клинические испытания ремдесивира.