Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о вымогательстве

Предварительно установлено, что полицейский вместе с подчиненной вымогали у фигуранта уголовного дела взятку в сто тысяч рублей за то, чтобы ему не вынесли более строгую меру пресечения. Так, мужчина должен был перевести деньги на счет знакомого полицейского, отметила Врадий.