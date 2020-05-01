Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о вымогательстве

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Замначальника УМВД по подмосковному Воскресенску задержали по делу о вымогательстве взятки у подозреваемого, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК по Московской области Ольга Врадий.
"Заместителю начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействие) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с вымогательством взятки", — сказала она.
Предварительно установлено, что полицейский вместе с подчиненной вымогали у фигуранта уголовного дела взятку в сто тысяч рублей за то, чтобы ему не вынесли более строгую меру пресечения. Так, мужчина должен был перевести деньги на счет знакомого полицейского, отметила Врадий.
"После того, как деньги поступили на счет, знакомый, не подозревавший о совершаемом преступлении, передал их обвиняемому", — добавила она.
Врадий подчеркнула, что полицейский задержан, на допросе полностью признал вину, его подчиненная допрошена в качестве подозреваемой.
Как сообщила РИА Новости представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, будет проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудников могут уволить, а их руководство привлечь к дисциплинарной ответственности.