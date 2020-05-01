Посла Китая вызвали в МИД Грузии из-за сообщений СМИ о лаборатории Лугара

ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Представители грузинского МИД встретились с китайским послом Ли Яном в связи с распространением в китайских СМИ информации о деятельности исследовательского центра имени Ричарда Лугара близ Представители грузинского МИД встретились с китайским послом Ли Яном в связи с распространением в китайских СМИ информации о деятельности исследовательского центра имени Ричарда Лугара близ Тбилиси , сообщило министерство.

Ведомство не уточняет, о какой информации идет речь. При этом деятельность лаборатории в течение всего дня "защищают" представители руководства страны и дипмиссий.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве известно о предложениях США Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара. По ее словам, Москва не может не обратить внимание на усиление непосредственно американского биологического присутствия за рубежом, в частности, в бывших советских республиках, где под предлогом борьбы с биотерроризмом Пентагон организует лаборатории двойного назначения. В Тбилиси не согласились со словами Захаровой и назвали их "провокационными".

"В связи с распространением в китайских СМИ информации о лаборатории Лугара в МИД Грузии состоялась встреча с китайским послом", - говорится в заявлении на сайте МИД Грузии.

Отмечается, что помимо темы Лугара, китайский посол Ли Ян и замглавы МИД Александр Хвтисиашвили обсудили помощь, которую Пекин оказывает Тбилиси в борьбе с коронавирусом, договорились продолжить тесное сотрудничество, поделились информацией в связи с эпидемической ситуацией в странах и рассмотрели вопросы сотрудничества в международных организациях.

"В ходе встречи особое внимание стороны уделили пропаганде из России ложной информации в связи с Грузией, которая особенно усилилась во время пандемии COVID-19 и коснулась такого важного в медицинском направлении объекта, как лаборатория Лугара. Было отмечено, что, к сожалению, РФ продолжает попытки ввести в заблуждение международное сообщество, за которым последовали огорчающие отзывы из китайских СМИ", - утверждается в заявлении.

По данным МИД, представители КНР на встрече отметили, что не поддерживают то, что СМИ упоминают Грузию в неверной интерпретации, и выразили надежду, что между странами сохранятся успешные отношения.

Ранее в пятницу президент Саломе Зурабишвили заявила, что считает "нападки на Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси и ложные сообщения равноценными попытками дискредитации Грузии и ее достижений". Американский посол в Грузии Келли Дегнан заявила, что "хакеры и безответственные люди в России и других странах совершают нападки на Грузию и лабораторию Лугара, в то время как весь мир борется с пандемией".

Россия неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.