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2020-05-02T04:31
https://ria.ru/20200501/1570877295.html
Посла Китая вызвали в МИД Грузии из-за сообщений СМИ о лаборатории Лугара
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РИА Новости

Посла Китая вызвали в МИД Грузии из-за сообщений СМИ о лаборатории Лугара

22:45 01.05.2020 (обновлено: 04:31 02.05.2020)
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Представители грузинского МИД встретились с китайским послом Ли Яном в связи с распространением в китайских СМИ информации о деятельности исследовательского центра имени Ричарда Лугара близ Тбилиси, сообщило министерство.
Ведомство не уточняет, о какой информации идет речь. При этом деятельность лаборатории в течение всего дня "защищают" представители руководства страны и дипмиссий.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве известно о предложениях США к Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара. По ее словам, Москва не может не обратить внимание на усиление непосредственно американского биологического присутствия за рубежом, в частности, в бывших советских республиках, где под предлогом борьбы с биотерроризмом Пентагон организует лаборатории двойного назначения. В Тбилиси не согласились со словами Захаровой и назвали их "провокационными".
"В связи с распространением в китайских СМИ информации о лаборатории Лугара в МИД Грузии состоялась встреча с китайским послом", - говорится в заявлении на сайте МИД Грузии.
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Отмечается, что помимо темы Лугара, китайский посол Ли Ян и замглавы МИД Александр Хвтисиашвили обсудили помощь, которую Пекин оказывает Тбилиси в борьбе с коронавирусом, договорились продолжить тесное сотрудничество, поделились информацией в связи с эпидемической ситуацией в странах и рассмотрели вопросы сотрудничества в международных организациях.
"В ходе встречи особое внимание стороны уделили пропаганде из России ложной информации в связи с Грузией, которая особенно усилилась во время пандемии COVID-19 и коснулась такого важного в медицинском направлении объекта, как лаборатория Лугара. Было отмечено, что, к сожалению, РФ продолжает попытки ввести в заблуждение международное сообщество, за которым последовали огорчающие отзывы из китайских СМИ", - утверждается в заявлении.
По данным МИД, представители КНР на встрече отметили, что не поддерживают то, что СМИ упоминают Грузию в неверной интерпретации, и выразили надежду, что между странами сохранятся успешные отношения.
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Ранее в пятницу президент Саломе Зурабишвили заявила, что считает "нападки на Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси и ложные сообщения равноценными попытками дискредитации Грузии и ее достижений". Американский посол в Грузии Келли Дегнан заявила, что "хакеры и безответственные люди в России и других странах совершают нападки на Грузию и лабораторию Лугара, в то время как весь мир борется с пандемией".
Россия неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саломе ЗурабишвилиМария ЗахароваМинистерство обороны СШАМИД ГрузииКитайСШАГрузияВ мире
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