Испанские ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19

Исследователи на протяжении двух недель собирали информацию о 375 пациентах, у которых коронавирус был подтвержден в результате тестов или выявлен симптоматически, а кожные высыпания появились во время болезни без каких-либо иных причин. Каждый исследованный случай был проиллюстрирован фотографией.

"На основе консенсуса, достигнутого при анализе изображений, можно было выделить пять основных клинических картин. Почти всех пациентов можно классифицировать в данные группы", — отмечается в исследовании.

К первой группе (19% случаев) исследователи отнесли пациентов, у которых появлялись покраснения на коже, как в результате обморожения, пузыри и гнойники. В первую очередь они проявлялись на пальцах рук и ног. Подобные симптомы наблюдались среди более молодых пациентов и при легком течении болезни. Высыпания фиксировали на более поздних этапах болезни, они сохранялись в среднем на протяжении 12,7 дней.

У 9% пациентов исследователи зафиксировали везикулярную (пузырьковую) сыпь, похожую на россыпь небольших волдырей, появлявшихся на туловище и в 68% случаев вызывавших зуд. Сыпь также могла появляться на конечностях, иметь геморрагическое содержимое (наполняться кровью) и разрастаться. Симптомы проявлялись в основном у пациентов среднего возраста и при более тяжелом течении болезни, сохранялись на протяжении примерно десяти дней.

Третья группа пациентов (19%) имела уртикарные высыпания, похожие на крапивницу. Пятна появлялись у тяжелобольных пациентов на туловище и в некоторых случаях на ладонях и в 92% случаев вызывали зуд.

Наиболее часто (47% случаев) у пациентов наблюдалась пятнисто-папулезная сыпь – небольшие красные папулы. Некоторые исследователи описывали сыпь как схожую с розовым лишаем. Также у этой группы пациентов могла присутствовать пурпура. Сыпь держалась на протяжении 8,6 дней и появлялась у более тяжелобольных пациентов. В 57% случаев высыпание вызывало зуд.

Наиболее редкое кожное проявление наблюдалось у 6% пациентов. У пожилых пациентов с тяжелым течением COVID-19 исследователи зафиксировали ливедо (появляющееся при нарушениях кровообращения в сосудах и похожее на сетчатый рисунок на коже явление), а также некроз (преждевременное отмирание кожной ткани).

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у некоторых пациентов с коронавирусом наблюдается сыпь на руках и животе. Он отметил, что у 10% больных коронавирусом наблюдаются кожные проявления.