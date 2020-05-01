Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.

Кроме того, он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.



*Террористическая организация, запрещенная в России