Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
Кроме того, он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России