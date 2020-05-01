Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 2086

ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане в пятницу выросло еще на 40 человек и достигло 2086, число выздоровевших - на 79, до 1212 , сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2046, девять пациентов скончались, 1133 выздоровели.

"По состоянию на 1 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2086", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, в четверг - 37, в среду – 63, во вторник и понедельник - по 35.

В пресс-службе уточнили, что в пятницу выздоровели и отправились на реабилитацию 79 пациентов, общее число поправившихся достигло 1212 человек. По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 854 пациента, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне тяжелое.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.