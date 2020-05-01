Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала журналистам никогда не врать

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Новая пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани на первом за год брифинге пообещала журналистам не обманывать их.
"Я никогда не буду врать вам", - сказала она, пообещав, что будет проводить брифинги, в отличие от своих предшественниц.
Последний брифинг проводила пресс-секретарь Сара Сандерс в марте 2019 года. Тогда президент США Дональд Трамп сообщил, что это он попросил ее не устраивать пресс-конференции из-за несправедливого к ней отношения СМИ. Ее сменила Стефани Гришем, которая не провела ни одного официального брифинга. Макинани была назначена на эту должность в апреле этого года.