Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала журналистам никогда не врать

Не со Гришэм, не поКейлишься. Дональд Трамп нашел себе новое увлечение Пресс-секретаря Дональда Трампа Стефани Гришэм убрали без каких-либо причин. Это был лишь второй случай в истории, когда и без комментариев самого Трампа. Хотя впервые он промолчал тоже из-за нее.