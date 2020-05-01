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2020-05-01T22:24
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Способное завершить "Северный поток — 2" судно подошло к месту укладки
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РИА Новости

Способное завершить "Северный поток — 2" судно подошло к месту укладки

21:33 01.05.2020 (обновлено: 22:24 01.05.2020)
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© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" приближается к датскому острову Борнхольм, следует из данных мониторинговых ресурсов Marine Traffic и Vesselfinder.
Судно находится в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный газопровод "Северный поток — 2".
© Marine TrafficМестоположение судна-трубоукладчика "Академик Черский" 1 мая 2020
Местоположение судна-трубоукладчика Академик Черский 1 мая 2020
© Marine Traffic
Местоположение судна-трубоукладчика "Академик Черский" 1 мая 2020
Трубоукладчик находится в пути уже более 80 дней и ранее неоднократно менял место назначения. Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
В декабре 2019 года глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявлял, что принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский" способен завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". На подготовку судна потребуется некоторое время, отмечал он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2 и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
1 мая, 15:13
СМИ: "Северный поток-2" не получит иммунитет к газовой директиве ЕС
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Академик Черский (судно)Северный поток — 2Балтийское мореГазпромАлександр НовакДанияКалининградУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ну, ну. "Дай то бог нашему теляти их волка загрызть". Дело принципа, чтобы умыть США и их "подхрюкивающих", пусть даже в ущерб в чём то себе, лишь бы им "нос утереть".
1 мая, 21:42
Александр Невский
8367210126
Ну и...?????
1 мая, 22:48
ВАВиктор А
15921006
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