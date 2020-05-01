Татьяна Васильева вызвала скорую из-за высокой температуры и кашля

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева сообщила РИА Новости, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель.
"У меня температура 38, у меня кашель, недомогание", — сказала артистка.
Васильева добавила, что ждет приезда скорой помощи.
Васильева — народная артистка России. Являлась актрисой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".