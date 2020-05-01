Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 16,1 тысячи

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера четверга возросло на 97 и достигло 16 101, два человека скончались, общее число умерших достигло 225, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 20.00 пятницы, число больных коронавирусом в настоящий момент снизилось до 6720 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 103 , из них 83 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Кроме того, за этот период выздоровели 398 человек, общее число излечившихся составило 9156.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.